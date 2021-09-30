Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı | Video 30.09.2021 | 12:49
02:49
Yaşlı kadın ölüme böyle gitti | Video 30.09.2021 | 12:49
00:54
Ev sahibi ve kiracı kavgası kamerada | Video 30.09.2021 | 12:49
03:46
Asansör tartışmasında silahla yaralama anının görüntüsü ortaya çıktı | Video 30.09.2021 | 11:45
01:21
İstanbul Tuzla'da köpeği av tüfeği ile vuran kişi kamerada 30.09.2021 | 11:35
03:05
İstanbul Bahçelievler'de eski sevgiliye 'şekerli' tuzak kamerada 30.09.2021 | 12:26
01:11
05:24
01:08
Şanlıurfa'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada 30.09.2021 | 09:18
02:37
Lüks villaya uyuşturucu baskını! Böyle yakalandılar | Video 30.09.2021 | 11:07
00:26
14:32
01:07
Serçelerin muhteşem göçü böyle görüntülendi | Video 30.09.2021 | 10:34
03:18
02:17
Şiddet uygulayan sevgilisini bıçakladı 30.09.2021 | 09:23
03:13
Korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyor | Video 30.09.2021 | 10:16
02:48
07:38
Aratos’un anıt mezarının bölgede benzersiz olduğu ortaya çıktı | Video 30.09.2021 | 09:51
00:52
Sokakta alacak verecek infazı | Video 30.09.2021 | 10:07
00:57
Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı | Video 30.09.2021 | 09:52
Erzincan’da bir otoparkın demir kapısına başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erzincan Bahçelievler mahallesinde bulunan lunapark otoparkının demir kapısına başını sıkıştıran köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince demir kapının parmaklıkları kesilerek başı sıkışan köpek kurtarıldı. Sağlık durumu iyi görünen pitbull cinsi köpek sahibine teslim edildi.