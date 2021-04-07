Video Yaşam Kafasına bıçak saplanmıştı: Şok eden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Kafasına bıçak saplanmıştı: Şok eden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Kafasına bıçak saplanmıştı: Şok eden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
07.04.2021 | 14:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kafasına bıçak saplanmıştı: Şok eden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 03:48
Kafasına bıçak saplanmıştı: Şok eden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07.04.2021 | 14:22
Evi yandı, nikahta gelinliğini giyemedi! 06:06
Evi yandı, nikahta gelinliğini giyemedi! 07.04.2021 | 14:24
Bursa'nın en işlek caddesinde 'korona halayı' | Video 00:21
Bursa'nın en işlek caddesinde 'korona halayı' | Video 07.04.2021 | 14:08
Kartal'da 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu | Video 02:39
Kartal'da 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: "Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu" | Video 07.04.2021 | 14:04
Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: Görüntüleri izlediğimde şok oldum | Video 09:07
Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: "Görüntüleri izlediğimde şok oldum" | Video 07.04.2021 | 13:36
Antalya'da kafesinden kaçan maymun dehşet saçtı! 01:02
Antalya'da kafesinden kaçan maymun dehşet saçtı! 07.04.2021 | 12:43
Motosiklet sürücüsünün ticari araca çarpıp savrulduğu kaza kamerada | Video 02:07
Motosiklet sürücüsünün ticari araca çarpıp savrulduğu kaza kamerada | Video 07.04.2021 | 13:43
Bursa'da kısıtlamada restoranda yemek yiyen 15 kişiye ve iş yerine ceza yağdı! 01:31
Bursa'da kısıtlamada restoranda yemek yiyen 15 kişiye ve iş yerine ceza yağdı! 07.04.2021 | 12:43
Bursa'da site bahçesinde yakalanan yılan kamerada! 03:26
Bursa'da site bahçesinde yakalanan yılan kamerada! 07.04.2021 | 12:43
Diyarbakır'da gelin alma merasimi adı altında skandal görüntüler! 00:49
Diyarbakır'da gelin alma merasimi adı altında skandal görüntüler! 07.04.2021 | 12:43
İstanbul Avcılar'da aşırı yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada 00:33
İstanbul Avcılar'da aşırı yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada 07.04.2021 | 10:39
Ayakkabıma kadar gasp edildim demişti; kediyi tekmeleyip, arabalara zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı | Video 02:31
"Ayakkabıma kadar gasp edildim" demişti; kediyi tekmeleyip, arabalara zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı | Video 07.04.2021 | 12:22
NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ fotoğrafı finale çıktı | Video 03:41
NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ fotoğrafı finale çıktı | Video 07.04.2021 | 12:22
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan dehşet evinden şok görüntüler! Ölen kadının kıyafetlerini giyip... 12:40
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan dehşet evinden şok görüntüler! Ölen kadının kıyafetlerini giyip... 07.04.2021 | 11:45
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in Hande Erçel ile canlı yayında vatandaşlara 'Salak' dediği video sosyal medyada olay oldu 00:25
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in Hande Erçel ile canlı yayında vatandaşlara 'Salak' dediği video sosyal medyada olay oldu 07.04.2021 | 11:54
Mağazaya giren hırsız kasanın yanındaki cep telefonunu böyle çaldı | Video 00:27
Mağazaya giren hırsız kasanın yanındaki cep telefonunu böyle çaldı | Video 07.04.2021 | 11:27
Taşan derede dananın sürüklendiği anlar kamerada | Video 00:41
Taşan derede dananın sürüklendiği anlar kamerada | Video 07.04.2021 | 11:27
Konya'da kısıtlamada ruhsatsız eğlence mekanlarına baskın | Video 00:47
Konya'da kısıtlamada ruhsatsız eğlence mekanlarına baskın | Video 07.04.2021 | 11:27
Son dakika! Uzman isimden kritik uyarı! Fırtına bekleniyor! | Video 04:30
Son dakika! Uzman isimden kritik uyarı! "Fırtına bekleniyor!" | Video 07.04.2021 | 11:40
İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşeti kamerada! Çarptığı otomobili böyle sürükledi 02:19
İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşeti kamerada! Çarptığı otomobili böyle sürükledi 07.04.2021 | 10:40

Samsun'da gençler arasında çıkan kavgada 1 kişinin kafasına bıçak saplanmış, 2 kişide çeşitli yerlerinden bıçaklanmıştı. Olayın vahameti yeni görüntüler ile ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz Mahallesi Muradiye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada sol baldırından bıçaklanan B.K.(17) ve karnından bıçaklanan S.K.(17) Gazi Devlet Hastanesine, kafasına bıçak saplanan E.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan gençlerin vurdum duymaz tavırları ise görenlerde şaşkınlık oluşturdu.

Bıçaklı kavganın meydana geldiği olay yerinden yeni güvenlik kamarası görüntüleri ve cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde kafasına bıçak saplanan E. A.'nın ayakta durmakta zorlandığı ve etrafa küfürler yağdırdığı görüldü. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise kavgada yaralanan diğer gençlerin taksiye binerek hastaneye gittikleri görülüyor.

Öte yandan başına bıçak saplanan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden E.A.'nın kafasına ekmek bıçağının uzak bir mesafeden fırlatıldığı, bıçağı fırlatan kişinin olayın ardından kaçarak uzaklaştığı belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA