Video Yaşam Kafasına cisim atarak bir polisi şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi | Video
Kafasına cisim atarak bir polisi şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi | Video

Kafasına cisim atarak bir polisi şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi | Video

24.04.2022 | 15:13

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Fatih’te şüpheli şahsı yakalama operasyonunda görevli polis memuru Zafer Mat’ı kafasına cisim atması sonucu şehit eden zanlı Burhan B. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, geçtiğimiz gün Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rifai Sokak'ta gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Zafer Mat ve beraberindeki polisler bir şahsı yakalamak için sokak üzerinde bulunan bir binanın önünde beklemeye başladı. Bu sırada aranan şahıs tarafından polis memuru Zafer Mat'a doğru bir cisim atıldı. Atılan cismin başına isabet etmesi sonucunda Zafer Mat, merdivenlerden yere düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Görevi başında olan polis memuru Zafer Mat'ı kafasına cisim atması sonucu şehit eden zanlı Burhan B. adliyeye sevk edildi.

16 AYRI SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Zanlı Burhan B'nin hırsızlık, cinsel istismar, kasten yaralama, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olmak üzere 16 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis memuru Zafer Mat'ı kafasına attığı cisim sonucu şehit eden zanlı Burhan B. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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