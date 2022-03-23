Video Yaşam Kafasını duvara vurdu, çatıdan aşağıya attı! Yavru köpeğe inanılmaz şiddet kamerada | Video
Kafasını duvara vurdu, çatıdan aşağıya attı! Yavru köpeğe inanılmaz şiddet kamerada | Video

Kafasını duvara vurdu, çatıdan aşağıya attı! Yavru köpeğe inanılmaz şiddet kamerada | Video

23.03.2022 | 09:54

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Mersin’de bir kişinin köpek yavrusuna uyguladığı şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ön dişlerinde kırıklıklar, bir gözünde kanama, kalçasında ve sol ayağında kırık olan köpek yavrusu tedavi altına alındı.

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Mersin'de bir kişinin köpek yavrusuna uyguladığı şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ön dişlerinde kırıklıklar, bir gözünde kanama, kalçasında ve sol ayağında kırık olan köpek yavrusu tedavi altına alındı.

Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde, yaşanan olayda, bir kişi evinin damında beslediği yavru köpeğinin yine kendisinin beslediği güvercinlerini yediği iddiasıyla, yavru köpeğe önce şiddet uyguladı, sonrasında da 2 katlı evin damından aşağıya attı.

Çevre sakinlerinin olayı görerek ihbarda bulunması üzerine Olaya tanık olan mahalleli, durumu polise bildirdi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ve Akdeniz Belediyesi Zabıta ekipleri olay yerine gelerek, yaralı yavru köpeği veterinere götürerek tedavi altına aldırdı.

Köpek yavrusunu tedavisini yapan veteriner hekim Mahmut Karakaya, "Tedavisine altına aldığımız köpek yavrusunun ön dişlerinde kırıklıklar, bir gözünde de kanama var. Kalçasında ve sol ayağında kırık mevcut" dedi.

Gözaltına alınan M.K., ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevredeki bir vatandaş, olay anını kameraya alarak şüphelinin köpeğe şiddetini kaydetti.

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