Video Yaşam Kafe, kahvehane ve restoranlar hizmet vermeye başladı | Video

Kafe, kahvehane ve restoranlar hizmet vermeye başladı | Video

Kafe, kahvehane ve restoranlar hizmet vermeye başladı | Video
01.06.2021 | 09:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kafe, kahvehane ve restoranlar hizmet vermeye başladı | Video 01:47
Kafe, kahvehane ve restoranlar hizmet vermeye başladı | Video 01.06.2021 | 09:02
Manisa’da sel felaketi: Sel suları otomobili böyle sürükledi | Video 06:29
Manisa’da sel felaketi: Sel suları otomobili böyle sürükledi | Video 01.06.2021 | 08:25
Avcılar’da korkutan yangın: Yanan binanın 2. katından böyle atladı | Video 04:02
Avcılar’da korkutan yangın: Yanan binanın 2. katından böyle atladı | Video 01.06.2021 | 08:25
TRT EBA TV izle! 1 Haziran Salı DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (1 Haziran Salı) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 01.06.2021 | 06:13
Tarihi Forma gökyüzünde | Video 00:54
Tarihi Forma gökyüzünde | Video 31.05.2021 | 23:48
Adana’da bir kebapçı restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı | Video 04:23
Adana’da bir kebapçı restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı | Video 31.05.2021 | 22:01
Kabine Toplantısı sonrası son dakika 1 Haziran kararları: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Hafta sonu yasak var mı? | Video 00:52
Kabine Toplantısı sonrası son dakika 1 Haziran kararları: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Hafta sonu yasak var mı? | Video 31.05.2021 | 20:24
Metrobüsün üzerine takipçileri için çıkmış | Video 00:09
Metrobüsün üzerine takipçileri için çıkmış | Video 31.05.2021 | 19:09
Esra Erol 31 Mayıs 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! 'Kocam beni sürekli aldatıyor' Esra Erol'da Fatma Hanım'ın feryadı 05:33
Esra Erol 31 Mayıs 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! 'Kocam beni sürekli aldatıyor' Esra Erol'da Fatma Hanım'ın feryadı 31.05.2021 | 19:03
Ordu'nun dereleri yelken ve kano parkuru oldu | Video 01:01
Ordu'nun dereleri yelken ve kano parkuru oldu | Video 31.05.2021 | 18:37
SON DAKİKA: Manisa'da etkili yağış! Sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı | Video 01:31
SON DAKİKA: Manisa'da etkili yağış! Sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı | Video 31.05.2021 | 18:21
Fotokapanın kaydettiği görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi | Video 00:37
Fotokapanın kaydettiği görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi | Video 31.05.2021 | 17:06
Kadıköy’de otomobil alev topuna döndü | Video 00:35
Kadıköy’de otomobil alev topuna döndü | Video 31.05.2021 | 17:06
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası normalleşme süreci kararları açıklaması izle! 04:10
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası normalleşme süreci kararları açıklaması izle! 31.05.2021 | 16:35
15 Temmuz gazisinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 00:35
15 Temmuz gazisinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 31.05.2021 | 16:18
Facia böyle teğet geçti. Yağmurda kayan tırın dorsesi kadın sürücünün otomobiline çarptı | Video 00:33
Facia böyle teğet geçti. Yağmurda kayan tırın dorsesi kadın sürücünün otomobiline çarptı | Video 31.05.2021 | 16:18
Kendisine bıçak ile saldıran kadından biber gazı ile böyle kurtuldu | Video 08:54
Kendisine bıçak ile saldıran kadından biber gazı ile böyle kurtuldu | Video 31.05.2021 | 15:27
Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirdi; sopayla dövdü | Video 00:32
Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirdi; sopayla dövdü | Video 31.05.2021 | 15:32
Oyuncu İlker Aksum'un arabasıyla takla attığı kaza kamerada | Video 01:58
Oyuncu İlker Aksum'un arabasıyla takla attığı kaza kamerada | Video 31.05.2021 | 15:32
İzmir'de Bitcoin operasyonu: 900 bin dolarlık vurgun yapmışlar | Video 00:11
İzmir'de Bitcoin operasyonu: 900 bin dolarlık vurgun yapmışlar | Video 31.05.2021 | 14:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımları kapsamında kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah 07.00'den itibaren masada servis vermeye başladı. Mekanların oturma düzeni, mesafe ve hijyen konularında hazırlık yaptıkları görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Virüs ile mücadele kapsamında 2 aydır kapalı olan işletmeler 1 Haziran (bugün) hizmet vermeye başladı. Normalleşme sürecinde yeme - içme mekanları saat 07.00 ile 21.00 arası masa servisi, 21.00 ile 24.00 arası da paket servis olarak hizmet verecek. İçişleri Bakanlığından gönderilen genelgeye göre işletmeler belirli kurallar çerçevesinde hizmet verecek.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA