Kafede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı | Video
Eskişehir’de sorun yaşadığı şahsı bıçaklayarak olay yerinden kaçan şüpheli, yakınlarda bulunan 2 kişi tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Olayın ardından elinde bıçakla kaçan Gökhan K., yakınlarda bulunan 2 genç tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Kafenin bulunduğu iş merkezinin güvenlik görevlisi ve çevredeki vatandaşlar tarafından zapt edilen şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın kaçarken çöp kutusuna attığı bıçak, polis ekiplerinin incelemesi sonucunda bulundu.
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