Kafede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı | Video 24.07.2023 | 16:05 Eskişehir’de sorun yaşadığı şahsı bıçaklayarak olay yerinden kaçan şüpheli, yakınlarda bulunan 2 kişi tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Arifiye Mahallesi Sencer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kafede oturan Süleyman C. ile Gökhan K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sonucunda, Gökhan K. yanında taşıdığı bıçak ile Süleyman C.'yi yaraladı. Karnından yaralanan Süleyman C., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayın ardından elinde bıçakla kaçan Gökhan K., yakınlarda bulunan 2 genç tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Kafenin bulunduğu iş merkezinin güvenlik görevlisi ve çevredeki vatandaşlar tarafından zapt edilen şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın kaçarken çöp kutusuna attığı bıçak, polis ekiplerinin incelemesi sonucunda bulundu.