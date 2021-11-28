Kafede oturan kadının çantasını böyle çaldılar | Video

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Şişli'de yemek yiyen çiftin yanına yanaşan biri kadın iki kişi, sandalyeye asılı duran çantayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafeteryanın önünde oturan çiftin yanına yanaşan biri kadın iki kişi, kadın müşterinin oturduğu sandalyede asılı duran çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde masada oturan çiftin yanına gelen iki kişi sandalyedeki çantanın yanına yanaştı. Bir kişi kapıda perdeleme yaparken, kadın da sandalyedeki çantayı el çabukluğu ile alarak olay yerinden ayrıldı. Çantasının çalındığını fark eden müşteri, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.