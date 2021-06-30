Kafedeki dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Kafedeki dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 30.06.2021 | 17:07
03:58
01:29
02:35
Eyüpsultan’da beton mikserinin devrilme anı kamerada | Video 30.06.2021 | 16:23
00:14
İETT otobüsünde yılan paniği | Video 30.06.2021 | 16:06
00:14
01:56
03:31
İstanbul'da dehşet: Eşini çalıştığı iş yerinde bıçakladı | Video 30.06.2021 | 15:01
00:20
Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 30.06.2021 | 15:01
01:55
Adana'da rezidansta cinayet! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü 30.06.2021 | 14:20
01:00
04:30
00:28
03:09
16 yaşındaki çocuk böyle katil oldu | Video 30.06.2021 | 12:04
01:57
Adana'da sokak ortasındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! 30.06.2021 | 11:56
01:14
Ankara'da Narkotik operasyonuna dedektör köpeği 'Toma' damgası 30.06.2021 | 12:15
02:58
Rampada kayarak caddeye uçan aracın kaza anları kamerada | Video 30.06.2021 | 12:04
27:42
01:12
Adana'da sulama kanalına giren genç, boğularak hayatını kaybetti 30.06.2021 | 08:47
00:22
Adana'da pitbull dehşeti kamerada! Ağzına saldırıp kanlar içinde bıraktı 30.06.2021 | 11:09
Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinden şiddet gören kadınla ilgili olarak yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde eşine şiddet uygulayan T.Ç.'nin çevredekiler tarafından linç edilmek istendiği görülüyor.
Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Turgay Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi İmran Ç.'yi bir kafede buluşmaya çağırarak hem çocuğunu görmek hem de boşanma davasıyla ilgili konuşmak istediğini söyledi. İlçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde kafede buluşan çift bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sandalyesinden kalkan Turgay Ç., masada bulunan su bardağını İmran Ç.'nin başında kırdı, ardından meyve bıçağıyla 5 yerinden yaralayıp, darbetti. Bu sırada arka masadan oturan İsmail Şen (65) ve arkadaşı Zuhal Yurttaş (46), yardıma koşup, öfkeli kocaya müdahale etti. Şen ve Yurttaş, çaresizce kendini korumaya çalışan İmran Ç.'ye yapılan saldırıyı engellemeye çalıştı. Şen ve Yurttaş saldırgan koca ile uzun süre boğuştu. Y
Yaşanan dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Turgay Ç.'nin kafeteryanın sahibi Murat İnce tarafından yakalanıp, yere yatırıldığı, bu sırada müşterilerden bazıları ile olayı duyup gelen çevre esnafın saldırganı tekmelediği görüldü.