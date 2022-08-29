Kafe’deki yangın hasara yol açtı | Video

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir kafede çıkan yangında maddi hasar oluştu. 6 katlı apartmanın zemin katında bulunan bir kafenin bar kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Kırıkkale'nin Devlet Bahçeli Bulvarında saat 01:30 sıralarında 6 katlı apartmanın zemin katında bulunan Mustafa Çetin'e ait kafenin bar bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kafeden dumanlar çıktığını çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale ile Yahşihan Belediye İtfaiyesi ve polis sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, kafede maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.