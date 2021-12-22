Video Yaşam "Kafedeki yangında cehennemi yaşadık" | Video

"Kafedeki yangında cehennemi yaşadık" | Video

22.12.2021 | 10:07

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Artvin'de bir kafede çıkan yangında yaralanan 12 kişiden Tolga Topal (30), yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Alevlerin tamamen sardığı kafeden tesadüfen kurtulduklarını belirten Topal, "O gece cehennemi yaşadık" dedi.

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Çayağzı Mahallesi Köprübaşı mevkisindeki bir kafede 13 Aralık günü saat 21.30 sıralarında bir kafede yangın çıktı. Kafenin çıkış kapısına yakın bir noktada, ses sisteminde elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle bazı müşteriler içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile içeride kalan kişiler kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen, el ve yüzlerinde yanıklar oluşan 12 kişi hastanelere kaldırıldı. Artvin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Eda Güngör (20), Tolga Topal, Olgun Bayrak (31) ve Olcay Polat (36) yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Durumu iyiye giden Tolga Topal ve Olgun Bayrak, aynı hastanenin Yanık Ünitesi'ne alındı.

Elleri ve yüzünde yanıklar bulunan Tolga Topal oturmak için gittiği kafede tesadüfen kurtulduklarını belirterek o gece cehennemi yaşadıklarını söyledi. Alevlerin bir anda kafenin tamamını sardığını ifade eden Topal, şöyle konuştu:

"Olayın gerçekleştiği kafeye arkadaşlarla oturmaya gittim. Muhabbet ediyorduk, bir anda bir kargaşa çıktı. Baktık yangın çıkmış. Herkes koşuşturmaya başladı. Biz de koşmaya başlarken elektrikler kesildi. Herkes merdivenlere yöneldi. Göz gözü görmüyor ve çok duman vardı. Çoğu merdivenden düşüp yaralandı. Mekânın çoğu plastik ve tahta gibi kolay tutuşan malzemelerden oluşuyordu. Kısa sürede her yeri alevler kapladı. Isı yayılınca vücudumuzu yaktı. Her şey saniyelik oldu. Kendi imkanlarımızla kurtulduk. Yanan kaç kişi tam olarak bilmiyorum ama müşteri olarak 30 kişi falan vardı. Bugün burada isek bu tamamen şans eseri. Kurtuluşumuz bir mucize oldu. O akşam cehennemi yaşadık diyebilirim. Yaşanan kargaşada herkes canını kurtarmayı düşünüyordu. Çok şükür ölen olmadı. Çoğu kişi merdivenlerde yaralandı. Çünkü orada bir kargaşa oldu. Biz de o sırada yere düştüğümüz için bu hale geldik."

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