Video Yaşam Kafkametler isimli kuru yük gemisi battı, 12 mürettebata ulaşılamıyor | Video
Kafkametler isimli kuru yük gemisi battı, 12 mürettebata ulaşılamıyor | Video

Kafkametler isimli kuru yük gemisi battı, 12 mürettebata ulaşılamıyor | Video

20.11.2023 | 08:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesini ziyaret ederek, Türkiye genelinde yaşanan şiddetli hava koşulları ve deniz kazaları hakkında son bilgileri paylaştı. Yerlikaya, ilçedeki Kafkametler adlı kuru yük gemisinin mendireğe çarparak battığını ve 12 mürettebata halen ulaşılamadığını açıkladı.

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Kdz. Ereğli İlçe Kaymakamlığı binasına gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kuvvetli yağış ve fırtınayla birlikte yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, 16 ildeki bin 611 ihbara ve bu ihbarlar sonucu meydana gelen 65 çatı uçuşu, 270 ağaç devrilmesi, 102 su baskını ve bin 150 diğer olaylara değindi. Ayrıca Diyarbakır ve Batman'da yaşanan iki can kaybını üzüntüyle bildirdi ve yaralanan 50 kişi için acil şifalar diledi.

"OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NORMALE DÖNÜNCE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE BAŞLANACAK"
Özellikle Zonguldak Karadeniz Ereğli'deki deniz kazalarına dikkat çeken Yerlikaya, Kafkametler adlı Türk bayraklı kuru yük gemisinin batması ve mürettebatla irtibatın kesilmesi, Palada ve Sormonsky 45 adlı gemilerde yaşanan olaylar hakkında bilgi verdi. AFAD, Sahil Güvenlik ve diğer kurtarma ekiplerinin hazır beklediğini ve olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine başlanacağını bildirdi. Bakan Yerlikaya, kötü hava şartlarının etkilediği gemilerdeki mürettebat için dua ederken, Cumhurbaşkanı'nın sürekli durumu takip ettiğini ve kamuoyuna sürekli bilgi verildiğini belirtti. Ayrıca, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileklerini iletti ve tüm afetlerden korunma temennisinde bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"19 Kasım Pazar günü gün başlamadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz Türkiye genelinde yirmi dokuz şehrimizle ilgili turuncu alarm verdi. Ama gün içerisinde bu turuncu uyarı kırk bir şehre kadar yükseldi. Sağanak yağış, fırtına uyarısı, bütün medya aracılığıyla hem Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, hem İçişleri Bakanlığı, AFAD başkanlığı tarafından da yapıldı. Büyük hazırlıklar yapıldı, Valiliklerimizin koordinasyonlarında belediyeler, sivil toplum kuruluşları gerçekten önemli hazırlıklar yaptılar. Şu ana kadar AFAD başkanlığımızın verilerini paylaşmak istiyorum. On altı ilimizde bin 611 vatandaşlarımızdan gelen ihbar sayısı var. Bu gelen ihbarlarla ilgili kısa bir açıklama yapacak olursak 65 çatı uçması, 270 ağaç devrilmesi, 102 su basması ve bin 150 diğer olaylar olmak üzere toplam bin 611 ihbar. Maalesef iki can kaybı var. Diyarbakır Han ilçemizde bir kişi, Batman ilinde meydana gelen aşırı yağışlar sebebiyle yine bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Biz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine iki ilimizde 50 yaralı var. Yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbimizden acil şifalar diliyoruz. Zarar gören araç sayılarımız dört ilde 16. Şu ana kadar 16 ilimizde 7 bin 17, başta valilerimizin koordinasyonu olmak üzere yine AFAD'ımızın koordinesiyle 7 bin 17 görevli arkadaşlarımız var. Dört ilde 109 vatandaşımız da yapılan ihbarlar üzerine bu görevli olan arkadaşlarımız tarafındanda kurtarıldı.

Şu anda Zonguldak Karadeniz Ereğli için değerli arkadaşlar olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacaktır. Yine öğlene doğru AFAD'ın da kamuoyuyla paylaştığı gibi limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı Palada isimli kargo gemisi, halatının kopması nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemide bulunan on üç mürettebat itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Bir başka gemi Kamerun bayraklı Sormonsky 45 adlı kargo gemisinin de yine halatının kopmasıyla sürüklendiği, liman römorkörü tarafından on iki mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştır.

AFAD Başkanımız, beraberindeki arkadaşlarımızın meteorolojiden yarın sabahla ilgili almış oldukları tahmin havanın daha iyi olacağı yönünde. Yani yeşil uyarı olacağı noktasında. Ama sabahleyin hep birlikte göreceğiz.

Dün sabah erken vakitlerde rüzgarın zaman zaman yetmiş dört knota ulaştığını, dalga boyunun dokuz metreye ulaştığını, görüşün maalesef yirmi beş metreye düştüğünü, buradaki toplantıda bulunan tüm arkadaşlarımız paylaştılar, anlattılar.

Tabii bu kadar olumsuz bir hava koşulu ortamında maalesef Kafkametler adlı gemimiz de bulunan on iki vatandaşımız yani on iki Türk mürettebatın da arama kurtarma faaliyetini yapamadık. Üzülerek bunu belirtmek istiyorum. Duamız sabahleyin gün aydınlanır aydınlanmaz, inşallah olumlu havanın bize arama kurtarma çalışmaları yapmaya fırsat vermesini biz bekliyoruz. Az önce de ifade ettim, sahil güvenlik, Deniz Kuvvetleri, AFAD, kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hepimiz hazır ve olumsuz hava koşulları olumlu hale gelir gelmez de arama kurtarma çalışmalarımıza başlayacağız ve sizler aracılığıyla da kamuoyuna bunları anbean paylaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli takip ediyor, anbean takip ediyor. Bilgileri arz ediyoruz. Duamız, temennimiz, bu kardeşlerimize bir an önce ulaşmak. Allah tekrarından tüm afetlerden, ülkemizi, şehrimizi korusun diyoruz. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına hemşehrilerimize de diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza da tekrar Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ediyorum."

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