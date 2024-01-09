Video Yaşam Kağıt gibi ezilen tırdan sağ kurtuldular | Video
Kağıt gibi ezilen tırdan sağ kurtuldular | Video

Kağıt gibi ezilen tırdan sağ kurtuldular | Video

09.01.2024 | 05:57

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, önce orta refüje ardından duvara çarparak durabildi. Kazada tırın kabini ezilirken sürücü hafif yaralı olarak, arkadaşı ise yara almadan araçtan kendi imkanları ile çıktı.

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Kaza, Dilovası ilçesi D100 İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 AKH 567 plakalı çelik profil yüklü tır, önce orta refüjdeki bariyerlere, sonra duvara çarparak durabildi. Kaza sebebiyle tırın kabini ezilirken sürücü Niyazi Y. hafif yaralı, arkadaşı ise yara almadan araçtan kendi imkanları ile çıktı. Durumu gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik eski haline döndü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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