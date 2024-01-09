Kağıt gibi ezilen tırdan sağ kurtuldular | Video
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, önce orta refüje ardından duvara çarparak durabildi. Kazada tırın kabini ezilirken sürücü hafif yaralı olarak, arkadaşı ise yara almadan araçtan kendi imkanları ile çıktı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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