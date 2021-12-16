Kağıt toplayıcılarının deposunda yangın çıktı | Video

İstanbul kağıt toplayıcılarının kullandığı bir depoda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangını söndürmeye çalışan itfaiyecilere yardımcı olmaya çalışan bir kadın hemen yanına düşen yanmış tahta parçası ile yaralanmaktan kılpayı kurtuldu. Bir vatandaş ise su dolu bidonla yangını söndürmeye çalıştı.