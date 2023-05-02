Video Yaşam Kağıthane’de 3 katlı binanın çatısı alev topuna döndü | Video
Kağıthane’de 3 katlı binanın çatısı alev topuna döndü | Video

Kağıthane’de 3 katlı binanın çatısı alev topuna döndü | Video

02.05.2023 | 08:40

Kağıthane’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Adeta alev topuna dönen çatı katında ölü ve yaralı olmazken daire kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 03.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi, Koca Sinan Çıkmazı Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı katında yangın çıktı. Yangını erken fark eden bina sakinleri binayı boşaltırken dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin sardığı binaya itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

YANGIN KISA SÜRELİ PANİK YARATTI
Yangının büyümesiyle adeta alev topuna dönen çatı katını gören vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölü ve yaralı olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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