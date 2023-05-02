Kağıthane’de 3 katlı binanın çatısı alev topuna döndü | Video
Kağıthane’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Adeta alev topuna dönen çatı katında ölü ve yaralı olmazken daire kullanılamaz hale geldi.
YANGIN KISA SÜRELİ PANİK YARATTI
Yangının büyümesiyle adeta alev topuna dönen çatı katını gören vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölü ve yaralı olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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