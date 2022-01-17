Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video

KAĞITHANE'de önceki gece 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, süratle gelerek yön tabelasının direğine çarptı. Otomobil kazanın ardından yola savrulurken, kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobilin süratle geldiği ve direğe çarparak savrulduğu görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.