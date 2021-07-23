Video Yaşam Kağıthane’de alkollü sürücü park halindeki 5 otomobile çarptı | Video

Kağıthane’de alkollü sürücü park halindeki 5 otomobile çarptı | Video

Kağıthane’de alkollü sürücü park halindeki 5 otomobile çarptı | Video
23.07.2021 | 08:42

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Kağıthane’de gece saatlerinde hızlı şekilde araç kullanan otomobil sürücüsü cadde üzerinde bulunan 5 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Alkollü sürücü ve araçta bulunan bir yolcu kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 01:30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü sürücü Murat T. yönetimindeki 34 EFY 353 plakalı otomobil, cadde üzerinde hızlı şekilde seyir halindeyken park halindeki 5 otomobile çarptı. Sürücü Murat T. ve yanında bulunan Canan B. kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken kaza sonrası cadde üzerindeki 5 otomobil ve kazaya karışan araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
5 otomobilin zarar gördüğü kaza cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde alkollü sürücünün yönetimindeki otomobilin hızlı şekilde seyir halindeyken park halindeki minibüse vurduktan sonra ters istikamete döndüğü görülüyor.

Polis ekipleri kazada hafif şekilde yaralanan Canan B.'ye olay yerinde müdahale etti. Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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