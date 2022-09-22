Kağıthane'de apartman önünde park kavgası... Bayıltana kadar dövdüler! Dehşet anları kamerada | Video
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KAĞITHANE'de komşular arasında başlayan park yeri tartışması, sopalı kavgaya dönüştü. Apartmanlarının önüne araç park ettikleri gerekçesiyle, bir baba ve oğula saldıran bina sakirleri, sürücüyü bayıltana kadar darbetti. Akıl almaz park yeri kavgası sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yaşanan tartışma ile baba ve oğlunun darp edilmesi sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bina sakinlerinin araçlarını park eden baba oğul ile tartıştığı görülüyor. Tartışmanın büyümesi apartmandan sakinleri baba oğlunu sopalarla darbediyor.