Kağıthane’de bir araca düzenlenen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.07.2023 | 13:24 Kağıthane’de cadde üzerinde duran otomobile yanaşan saldırganların, dakikalarca konuştuğu 21 yaşındaki gence kurşun yağdırıp öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili polis ekiplerinin saldırganların kimliklerini tespit ettiği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane Nurtepe'de dün saat 20.30 sıralarında meydana gelene olayda, cadde üzerinde duran bir otomobile, motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırganın 5 el ateş açması sonucu aracın yolcu koltuğunda bulunan Ahmet Özayin (21), vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu ağır şekilde yaralanmıştı. Aracın sürücü koltuğundaki kişi ise arabayı caddeye doğru sürerek saldırıdan kaçmaya çalışmıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına almıştı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın detayları ortaya çıkarken, yaşanan o saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DAKİKALARCA KONUŞUP KURŞUN YAĞDIRDI

Görüntülerde, cadde üzerinde seyreden bir otomobilin yanına bir şahıs geliyor. Dakikalarca aracın içerisinde konuşan şahıslar ardından silahlarını çekiyor. Aracın içerisindeki gence kurşun yağdıran şahıslar kaçıyor. Araç sürücüsü ise can havliyle olay yerinden uzaklaşıyor. Çevrede ise panik yaşanıyor.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan polis ekipleri ise olaydan sonra görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmada saldırganların kimliklerinin tespit edildiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.