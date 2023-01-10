Kağıthane'de bir kişinin öldüğü motosikletli saldırı kamerada | Video

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KAĞITHANE'de, sosyal medyada tartıştığı kişi ile randevulaştığı yerde bekleyen Cihan Ö. ile arkadaşı F.Ç., motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, F.Ç. hayatını kaybetti, Cihan Ö. ile o sırada yoldan geçen Cihan H. hafif şekilde yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar, F.Ç, Cihan Ö. ile o sırada yoldan geçen Cihan H.'ye (28) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır şekilde yaralanan F.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. F.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Bacaklarından vurulan Cihan Ö. ile Cihan H.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan, görgü tanıklarından bilgi alan polis saldırgan ve arkadaşının yakalanması için çalışmalara başladı.
SALDIRININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganların motosikletle gelerek kaldırımda bekleyen kişiye kurşun yağdırdığı görülüyor. Kaçmak üzere tekrar motosiklete binen saldırgana çevredekiler müdahale etmeye çalışıyor.