Video Yaşam Kağıthane'de bir kişinin öldüğü motosikletli saldırı kamerada | Video
Kağıthane'de bir kişinin öldüğü motosikletli saldırı kamerada | Video

Kağıthane'de bir kişinin öldüğü motosikletli saldırı kamerada | Video

10.01.2023 | 12:03

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KAĞITHANE'de, sosyal medyada tartıştığı kişi ile randevulaştığı yerde bekleyen Cihan Ö. ile arkadaşı F.Ç., motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, F.Ç. hayatını kaybetti, Cihan Ö. ile o sırada yoldan geçen Cihan H. hafif şekilde yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Olay, Emniyetevler Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Bosna Hersek Parkı önünde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Cihan Ö. (31), bir arkadaşlık uygulamasında tanıştığı kişi ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Karşılıklı küfürleşmeyle devam eden tartışma sırasında iki taraf da buluşmak için randevulaştı. Yanına arkadaşı F.Ç'yi (42) de alan Cihan Ö., randevu verdiği adreste tartıştığı kişiyi beklemeye başladı. Bu sırada, motosikletli 2 kişi karşı kaldırıma yanaştı. Yolcu koltuğundan inen bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile Cihan Ö. ile arkadaşı F.Ç.'ye doğru ateş etmeye başladı. Saldırgan, 5 el ateş ettikten sonra tekrar motosiklete binerek arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar, F.Ç, Cihan Ö. ile o sırada yoldan geçen Cihan H.'ye (28) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır şekilde yaralanan F.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. F.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Bacaklarından vurulan Cihan Ö. ile Cihan H.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan, görgü tanıklarından bilgi alan polis saldırgan ve arkadaşının yakalanması için çalışmalara başladı.

SALDIRININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganların motosikletle gelerek kaldırımda bekleyen kişiye kurşun yağdırdığı görülüyor. Kaçmak üzere tekrar motosiklete binen saldırgana çevredekiler müdahale etmeye çalışıyor.

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