Kağıthane’de çekiçli maganda dehşeti: Otomobilin önünü kestiler, camları kırıp darbettiler | Video 07.10.2024 | 11:12 Kağıthane'de trafikte seyreden akü ustası Ercan Kızılaslan, aynı sanayi sitesinde akü işi yapan husumetlileri tarafından önü kesilerek çekiçli ve sopalı saldırıya uğradı. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansırken, saldırganlar gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Kızılaslan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde trafikte aracıyla seyreden 45 yaşındaki Ercan Kızılaslan'ın önü, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen ve aynı sanayi sitesinde akü işi yapan kişi tarafından kesildi. Araçtan inen saldırganlar, önce sürücüyü darbetti ardından da çekiç ve sopalarla saldırmaya başladı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Öfkeli saldırganlar, sopa ve çekiçle aracın tüm camlarını tek tek kırdı. Çevredekilerin müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştığı saldırganlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Ercan Kızılaslan olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan saldırganların geçtiğimiz ay da Kızılaslan'a saldırdıkları öğrenildi.