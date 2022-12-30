Kağıthane'de dehşet anları kamerada: Husumetlisinin iş yerini silahla böyle bastı | Video
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İstanbul'un Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde iki kafenin kurşunlanması, 2 kişinin öldürülmesi ve 1 kişinin de yaralanması olayıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ayrı suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda birbirlerinin iş yerini saldırdıkları iddia edilen 25 kişi gözaltına alınırken, Kağıthane'de husumetlisinin kafesini basan silahlı saldırganın havaya ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
KAĞITHANE'DE KAFEYE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Kağıthane'de bir kafeye düzenlenen silahlı saldırı da kameraya yansıdı. Bir işyeri sahibi husumetlisinin kafesini bastı. Kafasında kaskla işyerine gelen saldırgan silahıyla havaya ateş açtı. O sırada dükkanda bulunanlar ise büyük panik yaşadı. Havaya bir kaç kez ateş açan saldırgan ardından olay yerinden ayrıldı. Görüntülerde kafasında kask bulunan bir kişinin içeriye girdiği ve hemen ardından artarda havaya ateş açarak oradan ayrıldığı görülüyor.