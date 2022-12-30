Video Yaşam Kağıthane'de dehşet anları kamerada: Husumetlisinin iş yerini silahla böyle bastı | Video
Kağıthane'de dehşet anları kamerada: Husumetlisinin iş yerini silahla böyle bastı | Video

Kağıthane'de dehşet anları kamerada: Husumetlisinin iş yerini silahla böyle bastı | Video

30.12.2022 | 16:21

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İstanbul'un Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde iki kafenin kurşunlanması, 2 kişinin öldürülmesi ve 1 kişinin de yaralanması olayıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ayrı suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda birbirlerinin iş yerini saldırdıkları iddia edilen 25 kişi gözaltına alınırken, Kağıthane'de husumetlisinin kafesini basan silahlı saldırganın havaya ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde 19 Aralık'ta 2 kafenin kurşunlanması, aynı gün M.E.K. isimli şahsın öldürülmesi, 25 Aralık'ta R.A. isimli şahsın öldürülmesi ve O.K. isimli şahsın ise silahla yaralanması olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Cinayet eylemlerini gerçekleştiren 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda birbirlerinin işyerini saldırdıkları belirlenen 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet uzun namlulu tüfek, 10 adet ruhsatsız tabanca, Farklı ebatlarda 163 adet fişek, Yaklaşık 1 kilo eroin maddesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

KAĞITHANE'DE KAFEYE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Kağıthane'de bir kafeye düzenlenen silahlı saldırı da kameraya yansıdı. Bir işyeri sahibi husumetlisinin kafesini bastı. Kafasında kaskla işyerine gelen saldırgan silahıyla havaya ateş açtı. O sırada dükkanda bulunanlar ise büyük panik yaşadı. Havaya bir kaç kez ateş açan saldırgan ardından olay yerinden ayrıldı. Görüntülerde kafasında kask bulunan bir kişinin içeriye girdiği ve hemen ardından artarda havaya ateş açarak oradan ayrıldığı görülüyor.

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