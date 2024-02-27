Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı | Video
Kağıthane’de sürücüsünün el frenini çekmediği unuttuğu kamyonet, kayarak 6 araca çarptı. Aracını durdurmaya çalışan şoför ise otomobille kamyonet arasında sıkışıp yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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