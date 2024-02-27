Video Yaşam Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı | Video
Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı | Video

Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı | Video

27.02.2024 | 15:03

Kağıthane’de sürücüsünün el frenini çekmediği unuttuğu kamyonet, kayarak 6 araca çarptı. Aracını durdurmaya çalışan şoför ise otomobille kamyonet arasında sıkışıp yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 09.15 Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kamyonetle bir işyerine gelen işçi, yanlış kumaşı indirince geri yüklemek için şoförden yardım istedi. Şoför ve işçi kumaşları kamyonete koyduğu esnada el fren çekilmeyen kamyonet kaymaya başladı. Aracın kaydığını fark eden şoför önce arkasından tuttu ancak tutamayınca araca binmek istedi. Bunda da başarısız olan şoför, kamyoneti ile park halindeki otomobil arasında sıkıştı. Şoför yaralanarak yere düşerken, kamyonet ise park halindeki 6 araca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayda bir kadın ve çocuk ise ezilmekten son anda kurtuldu. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş ise kamyonetin kaydığını şoförün ise aracı tutmak isterken arada sıkıştığını söyledi. Feci kaza anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde kamyoneti durmaya çalışan şoförün iki aracın sıkıştığı görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aleyna Dalveren’e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı... | Video 01:11
Aleyna Dalveren'e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı... | Video 27.02.2024 | 15:31
Kastamonu’da 27 bin 944 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 01:14
Kastamonu’da 27 bin 944 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 27.02.2024 | 15:19
Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı | Video 02:34
Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı | Video 27.02.2024 | 15:03
Öğretmenin ’heimlich manevrası’ öğrencinin hayatını kurtardı! O anlar kamerada | Video 00:55
Öğretmenin 'heimlich manevrası' öğrencinin hayatını kurtardı! O anlar kamerada | Video 27.02.2024 | 15:05
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı | Video 01:14
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 34 gözaltı | Video 27.02.2024 | 14:30
50 saatlik görüntüler incelendi, silahlı saldırı olaylarına karışan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı | Video 05:51
50 saatlik görüntüler incelendi, silahlı saldırı olaylarına karışan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı | Video 27.02.2024 | 14:18
Beyoğlu’nda “kilit doktoru” lakaplı kadın hırsıza operasyon | Video 00:20
Beyoğlu’nda “kilit doktoru” lakaplı kadın hırsıza operasyon | Video 27.02.2024 | 13:33
Bursa’da, çocukların bıçaklı kavgasında 13 yaşındaki Abdullah öldü | Video 01:46
Bursa'da, çocukların bıçaklı kavgasında 13 yaşındaki Abdullah öldü | Video 27.02.2024 | 13:43
Yaşlı adam yaya geçidinden geçerken otomobil böyle çarptı | Video 01:29
Yaşlı adam yaya geçidinden geçerken otomobil böyle çarptı | Video 27.02.2024 | 13:46
Beyoğlu’nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada | Video 01:44
Beyoğlu’nda dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı: Genç çifte dayak kamerada | Video 27.02.2024 | 13:34
Gökten lastik yağdı, kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu | Video 01:30
Gökten lastik yağdı, kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu | Video 27.02.2024 | 13:02
Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalıp öldü! Korkunç anlar kamerada | Video 01:19
Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalıp öldü! Korkunç anlar kamerada | Video 27.02.2024 | 13:02
Bilecik merkezli ’Demir Operasyonu’nda yakalanan 19 şüpheliden 9’u tutuklandı | Vdieo 01:34
Bilecik merkezli 'Demir Operasyonu'nda yakalanan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı | Vdieo 27.02.2024 | 12:50
Cezaevlerindeki örgüt mensuplarına finansal destek sağlayanlara operasyon: 15 gözaltı | Video 00:59
Cezaevlerindeki örgüt mensuplarına finansal destek sağlayanlara operasyon: 15 gözaltı | Video 27.02.2024 | 12:48
Beylikdüzü’nde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı | Video 02:29
Beylikdüzü’nde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı | Video 27.02.2024 | 12:39
Sosyal medyada yasa dışı bahis oynamak isterken dolandırıldı | Video 04:24
Sosyal medyada yasa dışı bahis oynamak isterken dolandırıldı | Video 27.02.2024 | 12:34
Lağım borusuna giren yavru kedi için seferber oldular | Video 02:45
Lağım borusuna giren yavru kedi için seferber oldular | Video 27.02.2024 | 12:27
İstanbul’da silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar: 432 tabanca ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı | Video 06:00
İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar: 432 tabanca ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı | Video 27.02.2024 | 12:20
Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 2 ölü | Video 01:22
Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 2 ölü | Video 27.02.2024 | 12:20
Mersin’de MİT ve jandarmadan PKK operasyonu: 2 terörist yakalandı | Video 01:31
Mersin'de MİT ve jandarmadan PKK operasyonu: 2 terörist yakalandı | Video 27.02.2024 | 12:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA