Kağıthane’de emlakçıya tadilat dayağı kamerada: Burnunu kırdı! | Video 11.12.2024 | 10:05 Kağıthane'de 6 ay önce 200 bin lira karşılığında bir evin tadilatını yaptıran emlakçı Özay Ç. (46), düzgün iş yaptırmadığını öne süren ev sahibi Ersin A. (43) tarafından iş yerinde saldırıya uğradı. Burnu kırılan ve kaburgasında zedelenme olan Özay Ç. darp raporu alıp şikayetçi oldu. Gözaltına alınan iki saldırgan savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 9 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ersin A. yaklaşık 6 ay önce emlakçı Özay Ç.'ye gelerek evinde tadilat yaptırmak istediğini söyledi. Taraflar 200 bin liraya anlaştı ve Özay Ç., evin tadilatını yaptırıp işi bitirdi. Ancak 6 ay sonra arkadaşı Ahmet K. ile iş yerine gelen Ersin A., Özay Ç.'ye tadilatın düzgün yapılmadığını söyleyerek evdeki camı ücretsiz değiştireceğini söyledi.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' TEHDİDİ

Özay Ç.'nin kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Ersin A., Özay Ç.'ye yönelik "seninle görüşeceğiz, şerefsizlik yapma, öldürürüm' diyerek iş yerinde bulunan masayı da kaldırıp yere vurdu. Bunun üzerine Özay Ç.'de, "Ben işim teslim ettim. Seninle bir işim kalmadı zaten bu işten 350 bin lira zarar ettim. Mafya mısın çek git' dedi.

BİRİ TUTTU DİĞERİ DARBETTİ

Bu sözlerin ardından Ersin A., sandalyede oturan Özay Ç.'ye yumruk atınca arkadaşı Fethi B. araya girdi. Ancak Ahmet K., Fethi B.'ye müdahale ettiği sırada Ersin A., Özay Ç.'nin burnunu yumruk atarak kırdı. Özay Ç.'yi darbeden Ersin A. ardından tehditler savurarak iş yerinden çıktı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine iş yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Özay Ç., ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burnu kırılan ve kaburgasında da zedelenme olduğu öğrenilen Özay Ç. darp raporu da alarak gittiği emniyette saldırganlardan şikayetçi oldu.

BURNUNU KIRDI SERBEST KALDI

Öte yandan şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Ersin A. ve Ahmet K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak 'kasten yaralama' ve 'tehdit-hakaret' suçundan adli işlemleri yapılan iki şüpheli, savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Saldırıya uğrayan Özay Ç.'nin ifadesinde kırılan burnu için estetik olacağını ve bunun zararını da şüphelilerden karşılanmasını istediğini söyledi.

'ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK GEZİYORLAR'

Özay Ç., "Ofisimde arkadaşımla birlikte otururken daha önce iş yaptığım, ancak bana büyük zarar veren Ersin A. ve Ahmet K.'yı telefonumdan sildim. Bunlar bunu yediremeyip, bana ulaşamayıp ve bedava iş yaptıramadıkları için benim ofisime gelip beni darbedip ağza alınmayacak hakaretlerde bulundular. Bu sırada Ahmet K. kendimi savunurken ellerimi tutarak Ersin A.'ya pozisyon sağladı. Ben polisi ve ambulansı aradım. Beni ambulansla hastaneye götürdüler ve burnumda kırık çıktı. Kaburgamda da ufak bir kırık çıktı. Darp raporunu alıp karakola geldim ve şikayetçi oldum. Bunlar karakoldan çıkınca karşılaştıkları bir esnaf arkadaşıma 'oğlum ne oldu bize, sen boşu boşuna uğraşıyorsun' demiş. Bunlar şu an ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Ben şu an mağdurum, burnumda kırık bugün de işe gidemedim. Bunun gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi