Kağıthane’de feci kaza kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:29
Kağıthane’de feci kaza kamerada | Video 19.08.2021 | 11:36
05:35
Meriç Köprüsü'nde nehre atlayan köpeği için o da daldı | Video 19.08.2021 | 11:07
02:47
01:09
Taksim'de kadınların kıskançlık kavgası kamerada | Video 19.08.2021 | 10:53
00:48
İstanbul’da hamile kadın hırsız, minik çocuğun kumbarasını çaldı | Video 19.08.2021 | 10:53
00:48
Esenyurt’ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 19.08.2021 | 10:53
00:56
İstanbul'da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı | Video 19.08.2021 | 10:42
04:36
İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkmasına mahallelinin tepkisi büyüyor | Video 19.08.2021 | 10:34
04:35
00:30
02:36
Kayseri’de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video 19.08.2021 | 09:53
01:16
03:44
04:47
01:37
İBB, Gençlik Parkı'nı yıkıyor, mahalleli direniyor | Video 19.08.2021 | 09:52
04:41
Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de parkta yeni doğmuş bebek bulundu | Video 19.08.2021 | 09:45
01:16
04:36
02:54
02:48
İstanbul Esenyurt'ta güvenlik görevlilerine sopalı saldırı kamerada 19.08.2021 | 09:33
Kağıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarparak takla attı. Takla attıktan sonra aydınlatma direklerine çarparak duran araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı. Feci kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay saat dün 15.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gör seyir halindeki 48 TL 059 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nurullah Hüseyin Damlayıcı, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çarpan Damlayıcı'nın idaresindeki araç takla atarak aydınlatma direğine çarptı. Ters bir şekilde sürüklenmeye başlayan otomobil ikinci aydınlatma direğine çarparak durabildi. Şans eseri yanında başka araçların bulunmaması faciayı önledi. Sürücü Nurullah Hüseyin Damlayıcı hafif şekilde yaralanırken araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü uzun çabalar sonucu çıkabildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Takla atan aracın çekilmesi ile caddenin trafiği eski haline döndü.