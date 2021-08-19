Video Yaşam Kağıthane’de feci kaza kamerada | Video

Kağıthane’de feci kaza kamerada | Video

Kağıthane’de feci kaza kamerada | Video
19.08.2021 | 11:36

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Kağıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarparak takla attı. Takla attıktan sonra aydınlatma direklerine çarparak duran araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı. Feci kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Olay saat dün 15.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gör seyir halindeki 48 TL 059 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nurullah Hüseyin Damlayıcı, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çarpan Damlayıcı'nın idaresindeki araç takla atarak aydınlatma direğine çarptı. Ters bir şekilde sürüklenmeye başlayan otomobil ikinci aydınlatma direğine çarparak durabildi. Şans eseri yanında başka araçların bulunmaması faciayı önledi. Sürücü Nurullah Hüseyin Damlayıcı hafif şekilde yaralanırken araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü uzun çabalar sonucu çıkabildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Takla atan aracın çekilmesi ile caddenin trafiği eski haline döndü.

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