Video Yaşam Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesiyle ilgili 3 katil zanlısı Romanya’da yakalandı
Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesiyle ilgili 3 katil zanlısı Romanya’da yakalandı

Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesiyle ilgili 3 katil zanlısı Romanya’da yakalandı

21.08.2024 | 08:21

İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesi olayının 3 katil zanlısı, Romanya’da yakalanarak gözaltına alındı.

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