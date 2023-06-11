Video Yaşam Kağıthane'de forklift kazası kamerada | Video
Kağıthane'de forklift kazası kamerada | Video

Kağıthane'de forklift kazası kamerada | Video

11.06.2023 | 11:25

Kağıthane’de forklift ile palet kaldıran adam kayarak yola düştü. O anlar kameralara yansıdı. Yaralı adamı vatandaşlar, ambulansla gelene kadar yağmurdan ıslanmasın diye kartonla korundu.

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Kağıthane Çeliktepe'de önceki ay yaşanan olayda yedek parça işyerinde çalışan bir adam, forklift yardımıyla paletleri kamyonete yüklemeye başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden adam kayarak yola düştü. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olayın ardından başını çarpması nedeniyle travma geçiren adam için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla olay yerine seyrettiği esnada bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar kartonları kullanarak yaralı adamı ıslanmaktan korumaya çalıştı. Bir süre sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"FORKLİFTLE PALET İNDİRİRKEN AYAĞI KAYIYOR DÜŞÜYOR"
Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Yan tarafta su deposundan malzeme indirirken ayağı kayıyor. Yüksek bir yerden aşağıya düşüyor. Ambulansı aradık ve geldi. Yerde yatıyordu durumu da fenaydı. Sonra ambulans aldı götürdü. Forkliftle palet indirirken ayağı kayıyor düşüyor. Yaklaşık 3 metreden düşüyor durumu iyiydi, yerdeyken de konuştuk. Orta yaşlıydı, alıp götürdüler" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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