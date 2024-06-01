Kağıthane’de freni boşalan araç park halindeki araca çarptı: Motosiklet sürücüsü ölümden döndü | Video
Kağıthane’de iddiaya göre freni boşalan bir araç, park halindeki bir araca çarptı. O esnada aracın önünde bekleyen bir motosiklet sürücüsü ise freni boşalan araçtan saniyelerle kurtularak ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
"CANA GELMEDİĞİ İÇİN SEVİNDİK"
Yaşanan kazaya tanık olan Ethem Kurukaya, "Biz arkadaşlarla parktaydık. Sonrasında caminin önüne gelmiştim. Yukarıdan aracın gaza basarak geldiğini gördüm. O sırada 'Eyvah' dedim. Ancak bu araca vurdu. Kimseye bir şey olmadığı için sevindik. Sonuçta burada çocuklar vardı. Cana gelmediği için sevindik. Ben caminin önünde diğer arabanın yanında duruyordum. Bu araç park halindeydi. Diğer araçta bir sürücü ve yanında iki kadın vardı. Sanırım arkada duran kişinin kolu kırılmıştı. Ambulans geldikten sonra ifade verdiler. Yaralı kadın hastaneye götürüldü. Şoför ve diğer kadın yolcu ayaktaydı. Biz sürücüye sorduğumuzda, 'Kazanın nasıl olduğunu anlamadım' dedi. Frene basıp basmadığını veya tutmadığını bilemiyoruz" dedi.
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