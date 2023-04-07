Video Yaşam Kağıthane’de gecekondu alev alev yandı | Video
Kağıthane’de gecekondu alev alev yandı | Video

Kağıthane’de gecekondu alev alev yandı | Video

07.04.2023 | 22:57

Kağıthane’de tek katlı gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane’de gecekondu alev alev yandı | Video 01:55
Kağıthane’de gecekondu alev alev yandı | Video 07.04.2023 | 22:57
Aç kalan tilki Bolu sokaklarına indi | Video 00:28
Aç kalan tilki Bolu sokaklarına indi | Video 07.04.2023 | 22:38
Kilis’te depremde ağır hasar alan minare kontrollü yıkıldı | Video 02:39
Kilis'te depremde ağır hasar alan minare kontrollü yıkıldı | Video 07.04.2023 | 16:02
Otomobilin üstüne kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden Pınar öğretmen son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:30
Otomobilin üstüne kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden Pınar öğretmen son yolculuğuna uğurlandı | Video 07.04.2023 | 15:38
Antalya-Konya karayolunda kar 20 santimetreye kadar ulaştı | Video 02:42
Antalya-Konya karayolunda kar 20 santimetreye kadar ulaştı | Video 07.04.2023 | 15:17
Çay ocağında oturan husumetlisine pompalı tüfekle ateş açtı: Husumetlisiyle birlikte 2 müşteriyi de yaraladı | Video 01:21
Çay ocağında oturan husumetlisine pompalı tüfekle ateş açtı: Husumetlisiyle birlikte 2 müşteriyi de yaraladı | Video 07.04.2023 | 14:43
Bağcılar Belediyesi’nin çalışanları son yolculuğuna uğurlandı | Video 06:44
Bağcılar Belediyesi'nin çalışanları son yolculuğuna uğurlandı | Video 07.04.2023 | 14:29
Bahar’dan geriye bu video kaldı! ’Seni hiç aldatmadım’ diyerek kendini kayalıklardan attı 02:06
Bahar'dan geriye bu video kaldı! 'Seni hiç aldatmadım' diyerek kendini kayalıklardan attı 07.04.2023 | 14:44
Samsun’da motosikletli yunus polisleri kaza yaptı: 2 yaralı | Video 00:32
Samsun’da motosikletli yunus polisleri kaza yaptı: 2 yaralı | Video 07.04.2023 | 14:39
Yalova’nın içme suyu barajında doluluk yüzde 82’ye ulaştı | Video 06:30
Yalova’nın içme suyu barajında doluluk yüzde 82’ye ulaştı | Video 07.04.2023 | 14:32
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:37
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 07.04.2023 | 14:30
Taksiye binen 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına tutuklama | Video 02:43
Taksiye binen 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına tutuklama | Video 07.04.2023 | 14:12
Hatay’ın tarihi caddesi enkaz yığınına döndü | Video 08:32
Hatay’ın tarihi caddesi enkaz yığınına döndü | Video 07.04.2023 | 13:34
Dairelere çöküp sattılar… Site çetesine operasyon: 29 gözaltı | Video 01:46
Dairelere çöküp sattılar… Site çetesine operasyon: 29 gözaltı | Video 07.04.2023 | 13:48
18 ilde yakalandılar… 132 gözaltı var | Video 01:30
18 ilde yakalandılar… 132 gözaltı var | Video 07.04.2023 | 13:36
Balıkesir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 16 gözaltı | Video 00:45
Balıkesir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu; 16 gözaltı | Video 07.04.2023 | 12:29
Uyuşturucu tacirleri sınır tanımıyor: İstanbul Havalimanı’nda süs eşyası görünümünde uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:17
Uyuşturucu tacirleri sınır tanımıyor: İstanbul Havalimanı'nda süs eşyası görünümünde uyuşturucu ele geçirildi | Video 07.04.2023 | 11:58
Son Dakika: Bingöl’de 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 00:18
Son Dakika: Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 07.04.2023 | 11:54
Şanlıurfa’da gelinlikle gezen çocuğun videosu kurgu çıktı! 01:05
Şanlıurfa’da gelinlikle gezen çocuğun videosu kurgu çıktı! 07.04.2023 | 11:08
Müezzine darp anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı! | Video 01:41
Müezzine darp anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı! | Video 07.04.2023 | 10:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA