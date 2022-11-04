Kağıthane'de girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İzmir'de korkutan deprem herkesi sokağa döktü | Video 04.11.2022 | 08:46
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Depremde yıkılan minare havadan görüntülendi | Video 04.11.2022 | 08:39
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Arnavutköy'de kapkaççının peşinden koşarken kolunu kırdı | Video 03.11.2022 | 14:58
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Güngören'de kasa çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı | Video 03.11.2022 | 14:39
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Şanlıurfa'da, 1 ton bozuk tavuk ele geçti | Video 03.11.2022 | 14:32
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Denize atlayan genç kızın hayatını polis kurtardı | Video 03.11.2022 | 14:12
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Kayseri’de 11 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 03.11.2022 | 13:40
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Mersin'de otomobilleriyle drift atan 2 sürücüye para cezası | Video 03.11.2022 | 13:39
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Siirt'teki 'tefeci' operasyonunda 3 tutuklama | Video 03.11.2022 | 13:38
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Alanya’da yolda bulunan parayı polis sahibine ulaştırdı | Video 03.11.2022 | 13:42
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Şişli’deki cinayet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.11.2022 | 12:51
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Önce silahla vurdular sonra sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada | Video 03.11.2022 | 12:10
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Kız öğrenci yurdu çalışanına satırlı saldırı girişimi | Video 03.11.2022 | 12:10
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Arnavutköy’de genç kızın telefonunun gasp edildiği anlar kamerada | Video 03.11.2022 | 12:10
KAĞITHANE'de cadde üzerinde bulunan trafoya giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi, elektrik akımına kapıldı. Olayda ağır yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralının acı içinde ambulans beklediği anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.