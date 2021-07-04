Kağıthane’de havai fişek faciaya neden oluyordu
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Kağıthane’de nereden geldiği henüz bilinmeyen bir havai fişek binanın dış cephesine isabet etti. Olası bir faciadan dönülen olayda binanın çatı kısmında küçük çaplı bir yanma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, havai fişek saplandığı yerden çıkartılarak polis ekiplerine teslim etti.
Olay saat 14.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi İncebayır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nereden geldiği bilinmeyen havai fişek bir binanın dış cephesine geldi. Olası bir faciadan dönülen olayda ufak çaplı bir yangın çıktı. Küçük çaplı yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü. Sesi ve yanmayı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri binanın dış cephesindeki havai fişeği çıkardı polis ekiplerine teslim etti. Olay anında çok sayıda çocuğun sokakta olduğu görülürken polis ekipleri polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.