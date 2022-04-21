Video Yaşam Kağıthane'de İETT otobüsünün 6 araca çarptığı kaza kamerada | Video
Kağıthane'de İETT otobüsünün 6 araca çarptığı kaza kamerada | Video

Kağıthane'de İETT otobüsünün 6 araca çarptığı kaza kamerada | Video

21.04.2022 | 10:41

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Kağıthane Seyrantepe'de şoförünün kalp krizi geçirdiği öne sürülen İETT otobüsü 6 araca çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

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Kağıthane Seyrantepe'de şoförünün kalp krizi geçirdiği öne sürülen İETT otobüsü 6 araca çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

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