Video Yaşam Kağıthane'de iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video
Kağıthane'de iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video

Kağıthane'de iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video

22.11.2021 | 12:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane’de iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 01:31
Kağıthane'de iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 22.11.2021 | 12:48
Uludağ’ın eteklerinde dehşet! Abin kardeşimi vurdu, ben de seni öldüreceğim dedi, 2 bacağından vurdu | Video 04:26
Uludağ'ın eteklerinde dehşet! "Abin kardeşimi vurdu, ben de seni öldüreceğim" dedi, 2 bacağından vurdu | Video 22.11.2021 | 12:48
Erzurum’da korkutan deprem | Video 02:01
Erzurum’da korkutan deprem | Video 22.11.2021 | 12:48
Derbideki gol sevinci hayatına mal oldu | Video 02:52
Derbideki gol sevinci hayatına mal oldu | Video 22.11.2021 | 11:42
Ünlü süpermarket şubesinde şok eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi | Video 00:10
Ünlü süpermarket şubesinde şok eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi | Video 22.11.2021 | 11:42
SON DAKİKA: Erzurum’da 4,7’lik deprem! Deprem sonrası canlı yayınla ilk görüntüler... 03:00
SON DAKİKA: Erzurum'da 4,7'lik deprem! Deprem sonrası canlı yayınla ilk görüntüler... 22.11.2021 | 11:52
İstanbul’da 774’ü sikke olmak üzere bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi | Video 02:54
İstanbul'da 774’ü sikke olmak üzere bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi | Video 22.11.2021 | 11:42
SON DAKİKA: Erzurum’da 4,7’lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! 00:51
SON DAKİKA: Erzurum'da 4,7'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! 22.11.2021 | 11:45
Hesap ödemeyen müşteriyi sokak ortasında böyle dövdü | Video 00:33
Hesap ödemeyen müşteriyi sokak ortasında böyle dövdü | Video 22.11.2021 | 11:42
Ankara’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı 01:51
Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı 22.11.2021 | 09:08
Fırçayla durdurmak istediği dana hastanelik etti! O anlar kamerada | Video 04:51
Fırçayla durdurmak istediği dana hastanelik etti! O anlar kamerada | Video 22.11.2021 | 11:23
Pendik’te gençlerin ’muştalı’ dehşeti: Yakaladıkları yerde darp ettiler | Video 02:45
Pendik’te gençlerin 'muştalı' dehşeti: Yakaladıkları yerde darp ettiler | Video 22.11.2021 | 11:02
Son dakika: Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ahmet Dursun boşandı 00:15
Son dakika: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun boşandı 22.11.2021 | 11:15
İstanbul Kartal’da trafikte ’ölüm oyunu’ 00:24
İstanbul Kartal'da trafikte 'ölüm oyunu' 22.11.2021 | 11:11
Küçük Müslüme’yi bulan çoban Müge Anlı’da anlattı Kıyafetleri üzerinde değildi | Video 03:55
Küçük Müslüme'yi bulan çoban Müge Anlı'da anlattı "Kıyafetleri üzerinde değildi" | Video 22.11.2021 | 10:45
Ertuğrul Gazi Türbesi’ndeki ’Saygı Nöbeti’ni pür dikkat izliyorlar | Video 02:35
Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki 'Saygı Nöbeti'ni pür dikkat izliyorlar | Video 22.11.2021 | 10:30
Kalp rahatsızlığı Covid-19 aşısı olmalarına engel değil | Video 01:33
"Kalp rahatsızlığı Covid-19 aşısı olmalarına engel değil" | Video 22.11.2021 | 10:29
Balıkesir’de meteor mu düştü? Gökyüzünde yanarak düşen cisim heyecana neden oldu | Video 01:09
Balıkesir'de meteor mu düştü? Gökyüzünde yanarak düşen cisim heyecana neden oldu | Video 22.11.2021 | 10:18
Düğün konvoyunda alt geçidi kapatıp drift atan magandalar kamerada | Video 00:41
Düğün konvoyunda alt geçidi kapatıp drift atan magandalar kamerada | Video 22.11.2021 | 10:18
Bursa’da bir garip olay! Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı | Video 00:40
Bursa’da bir garip olay! Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı | Video 22.11.2021 | 10:18

Kağıthane'de yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre olay Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde yaşandı. Boş bir arsada yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi. Tekme, tokat, taş ve sopalarla birbirine giren şahıslar, ortalığı savaş alanına çevirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken polis ekipleri olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA