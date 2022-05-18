Video Yaşam Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video
Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video

Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video

18.05.2022 | 12:16

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Kağıthane'de motosikletli iki kişiden biri, iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Motosikletli saldırganlar kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletli iki kişiden biri, etrafa baktıktan sonra araçtan indi. Ardından silahını çıkaran saldırgan, düğün organizasyon firmasına ait iş yerine ateş açtı. Ardından motosiklete binen saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Haber verilmesi üzerine işyerine gelen işletmeci, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen saldırganların yakalandığı öğrenildi.

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