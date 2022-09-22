Kağıthane'de ışık ihlali kazası kamerada | Video

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KAĞITHANE'de trafik ışığının sarıdan kırmızıya döndüğü sırada geçmeye çalışan taksi, panelvan araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yan dönen panelvanın sürücüsü hafif yaralanırken, taksi şoförü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksinin sarıdan kırmızıya dönen ışıkta geçtiği görülürken, o sırada hızla gelen panelvan araç taksiye çarptı. Kaza yapan taksi ve panelvanı gören çevredekiler ise yardıma geldi.