Kağıthane’de kamyonet aracın üzerine devrildi: Sürücü ve arkadaşı domatesleri ayıkladı
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Çağlayan’da yokuşu çıkacağı esnada yağış nedeniyle kayarak kontrolden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyonet, önce cipe çarptı ardından da otomobilin üstüne devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü ve arkadaşı kasadaki ezilmemiş domatesleri ayıkladı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde etkili olan yoğun yağış sonrası Kamuran Tikmur, sebze ve meyve yüklü kamyonetle yokuş yukarıya çıkmaya başladı. Bir süre kaymaya başlayan araç sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki cipe çarptıktan sonra Şakir Taş'ın sahibi olduğu otomobilin üzerine devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. O esnada sürücü vatandaşların da yardımıyla aracın içerisinden çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yokuşu trafiğe kapatarak önlem aldı. Sağlık ekipleri ise sürücü Tikmur'u ayakta tedavi etti.
SÜRÜCÜ VE ARKADAŞLARI DOMATESLERİ AYIKLADI
Öte yandan kamyonetin kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Vincin gelmesinin ardından kamyonet kaldırıldı. Kamyonetin kasasından sebze ve meyveleri indiren sürücü ve arkadaşları ise sağlam kalan domatesleri ayıkladı. Çalışmaların ardından kamyonet çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.