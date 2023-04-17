Kağıthane'de korkunç ölüm! 14 yaşındaki kız çocuğu 15 katlı rezidansın terasından aşağıya düştü! | Video
Kağıthane’de ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu, 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düştü. Ağır yaralanan kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci ölümle ilgili poliİstanbul’da rezidansta feci ölüm: 14 yaşındaki genç kız terastan düştüs geniş çaplı inceleme başlattı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Naz S. isimli kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Elif Naz S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
POLİS GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI
Olayla ilgili vatandaşlar şoke olurken, olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yaptı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.
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