Kağıthane'de korkutan yangın: Alevler 3 binayı sardı | Video
Kağıthane'de 7 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yandaki 2 binaya da sirayet ederken bir apartmanda mahsur kalan 4 vatandaş dakikalarca kurtarılmayı bekledi.
Yangının sıçradığı binanın alt katında yer alan iş yeri çalışanı Aykut Karakuş yaşadıklarını şöyle anlattı, "Oturuyorduk burada, üst kattan bir ses duymaya başladık. Bir anda çatıya ateş parçalarının düştüğünü gördük. Sonrasında dışarı çıktık, baktık ahşap yer yanıyor. Daha sonrasında itfaiye ekiplerine haber verdik. O sırada yangın yan taraflara ve arka taraflara sıçradı. Arkadaşımız mahsur kaldı. Onu itfaiye ekipleri kurtardılar. Herhangi bir can kaybımız yok. Biraz mal kaybımız var" ifadelerini kullandı.
Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri 3 apartmanı saran yangınla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
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