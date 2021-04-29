Kağıthane’de kundaklandığı iddia edilen otomobil alev alev yandı | Video

Kağıthane’de sokak içerisinde park halindeyken kundaklandığı iddia edilen bir otomobil alev alev yandı. Yangından etkilenen diğer iki otomobilde hafif şekilde hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 21:50 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Tarçın Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokak içerisinde park halinde bulunan bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. Kundaklanan otomobildeki yangın kısa sürede büyüyerek alev alev yanarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası otomobil küle dönerken alevlerden etkilenen diğer iki otomobilde hafif şekilde hasar oluştu.

Otomobil alev alev yanarken evde olduğunu söyleyen Muammer Karakaya, "Bağırma sesleri duydum, daha sonra camdan baktığımda araçtan alevler çıkıyordu. Ağaca falan da tesir etmişti. Aşağıya indim ekip otomobillerini gördüm. Aracın neden yandığını bilmiyorum, molotof attılar diyorlar ama birileri'' diye konuştu. Küle dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.