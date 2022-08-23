Video Yaşam Kağıthane’de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı | Video
Kağıthane’de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı | Video

Kağıthane’de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı | Video

23.08.2022 | 08:47

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Kağıthane TEM Otoyolu’nda minibüsle çarpışan otomobil alev alev yandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hafif yaralanırken otomobil küle döndü.

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Kaza, saat 06.30 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan minibüs, yan yoldan çıkan otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan otomobil küle dönerken minibüste ise hasar meydana geldi.
Kaza sonrası TEM Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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