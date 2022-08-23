Kağıthane’de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı | Video

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Kağıthane TEM Otoyolu’nda minibüsle çarpışan otomobil alev alev yandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hafif yaralanırken otomobil küle döndü.
Kaza sonrası TEM Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu.
Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.