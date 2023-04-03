Kağıthane'de motosikleti yakıp tamirhaneyi kurşunladı | Video
KAĞITHANE'de Barış S. tamir ettirdiği motosiklette yeniden arıza çıktığını iddia ederek tamirciden para istedi. Tamircinin para vermemesi üzerine Barış S. motosikleti yakıp, tamirhaneye silahla ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"SÜREKLİ TEHDİT EDİYOR"
Hasan Aydın "Motosiklet tamiri için gelen bir kişi buraya gelerek bizi tehdit etti. 'Motorumu alacaksınız. Bana da 40 bin lira vereceksiniz' dedi. Ben de kabul etmedim. O kişiyi dükkandan kovdum. Daha sonra dükkanımın önündeki motosikleti yakıp dükkanıma ateş edip kaçtı. İkinci defa dükkanıma ateş edip kaçtı. Polise gidip suç duyurusunda bulundum. Ama adam hala daha elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Saldırgan bana tekrar geleceğini söyledi. Bana 'seni her hafta ziyarete geleceğim' dedi. Sürekli tehdit ediyor. O yüzden tedirgin oluyorum. Dükkanımı açamıyorum. İçeride müşteriler oluyor. Müşterilere bir şey yapar mı diye korkuyorum. Bazen de çocuklarım geliyor dükkana. Onlara zarar verecek diye korkuyorum. İnşallah yakalanır da biz de kurtuluruz" dedi.
İŞ YERİ KURŞUNLAYAN KİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA
İş yerinin kurşunlanması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin motosiklet ile iş yeri önüne gelmesi ve motosikletten ateş edilmesi görülüyor. Saldırgan daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor.
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