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Kağıthane'de motosikleti yakıp tamirhaneyi kurşunladı | Video

Kağıthane'de motosikleti yakıp tamirhaneyi kurşunladı | Video

03.04.2023 | 14:51

KAĞITHANE'de Barış S. tamir ettirdiği motosiklette yeniden arıza çıktığını iddia ederek tamirciden para istedi. Tamircinin para vermemesi üzerine Barış S. motosikleti yakıp, tamirhaneye silahla ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Harmantepe Mahallesi Şubat Sokak üzerinde 15 Mart Çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle arasındaki dükkanın motosiklet tamiri yapan Hasan Aydın'a Barış S. tamir için motosiklet getirildi. Aydın, motosikleti tamir ederek Barış S.'ye teslim etti. Ancak motosiklette yeniden arıza çıktığını belirten Barış S. tamirciden 40 bin lira istedi. Tamirci, para vermeyi kabul etmeyince Barış S. önce dükkanın önündeki motosikleti yaktı ardından yanındaki silahla iş yerine ateş etti. Tamirci Hasan Aydın polise giderek iş yerini kurşunlayıp kendisinden para isteyen kişiden şikayetçi oldu. Dükkanını açamadığını belirten Aydın, saldırganın biran önce yakalanmasını istiyor.

"SÜREKLİ TEHDİT EDİYOR"
Hasan Aydın "Motosiklet tamiri için gelen bir kişi buraya gelerek bizi tehdit etti. 'Motorumu alacaksınız. Bana da 40 bin lira vereceksiniz' dedi. Ben de kabul etmedim. O kişiyi dükkandan kovdum. Daha sonra dükkanımın önündeki motosikleti yakıp dükkanıma ateş edip kaçtı. İkinci defa dükkanıma ateş edip kaçtı. Polise gidip suç duyurusunda bulundum. Ama adam hala daha elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Saldırgan bana tekrar geleceğini söyledi. Bana 'seni her hafta ziyarete geleceğim' dedi. Sürekli tehdit ediyor. O yüzden tedirgin oluyorum. Dükkanımı açamıyorum. İçeride müşteriler oluyor. Müşterilere bir şey yapar mı diye korkuyorum. Bazen de çocuklarım geliyor dükkana. Onlara zarar verecek diye korkuyorum. İnşallah yakalanır da biz de kurtuluruz" dedi.

İŞ YERİ KURŞUNLAYAN KİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA
İş yerinin kurşunlanması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin motosiklet ile iş yeri önüne gelmesi ve motosikletten ateş edilmesi görülüyor. Saldırgan daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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