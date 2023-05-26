Kağıthane'de motosikletlilerin yol kavgasında ortalık birbirine girdi | Video
Kağıthane'de motokurye ile yaşanan yol tartışması sonrası bir grup şahıs, gencin motosikletine tahta ile vurmaya başladı. Kuryenin, arkadaşlarını çağırmasıyla kavga büyürken şahıslar, motosikletli gençlerden güçlükle kaçtı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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