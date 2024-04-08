Video Yaşam Kağıthane'de operasyon: Evden çok miktarda uyuşturucu çıktı, gözaltına alındı | Video
Kağıthane'de operasyon: Evden çok miktarda uyuşturucu çıktı, gözaltına alındı | Video

Kağıthane'de operasyon: Evden çok miktarda uyuşturucu çıktı, gözaltına alındı | Video

08.04.2024 | 11:06

Kağıthane'de uyuşturucu sattığı belirlenen şahıs polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin evinden ve üzerinden 13 kilogram 511 gram marihuana, 890 gram ecstacy, 212 gram kokain, 5 adet hassas terazi, 20 bin 110 lira nakit para ele geçirildi.

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Kağıthane'de bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenmesinin ardından, şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.
05 Nisan'da saat 02.10 sıralarında Ortabayır Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bir şahsın uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu belirlenmesi üzerine eşkal bilgileri tespit edilen şahıs takibe alındı. Şahsın Şişli Esentepe Mahallesinde bulunan bir ikamet adrese giriş yaptığı tespit edildi. Şahsın yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda şahsın adresi önünde güvenlik önlemleri alındı. Kimlik bilgileri tespit edilen A.K.(20) isimli şahıs, evinden çıktığı esnada yakalandı. Adreste ve şahsın üzerinde yapılan aramalarda; 13 kilogram 511 gram marihuana, 890 gram ecstacy, 212 gram kokain, 5 adet hassas terazi, 20 bin 110 lira nakit para, çok sayıda klipsli poşet, ambalaj ve paketlemede kullanılan ısıtıcı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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