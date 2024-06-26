Kağıthane'de otluk geniş alan alev alev yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 26.06.2024 | 11:48 Kağıthane'de boş bir arazideki otluk alan alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Gökyüzünü dumanların kapladığı ve vatandaşlar panik yaşadığı yangın kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, önceki gün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte bulunan boş bir arazideki geniş otluk alanda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüyerek alev alev yanması üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.İhbar üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Alanın tekrardan yanmaması için ise soğutma çalışmaları yapıldı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangın kameralara yansırken, vatandaşlar da panik yaşadı.