Kağıthane'de otluk geniş alan alev alev yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video
Kağıthane'de boş bir arazideki otluk alan alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Gökyüzünü dumanların kapladığı ve vatandaşlar panik yaşadığı yangın kameralara yansıdı.
OTLUK ALAN ALEV ALEV YANDI
İhbar üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Alanın tekrardan yanmaması için ise soğutma çalışmaları yapıldı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangın kameralara yansırken, vatandaşlar da panik yaşadı.
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