Video Yaşam Kağıthane’de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı | Video
Kağıthane’de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı | Video

Kağıthane’de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı | Video

25.02.2023 | 16:13

Kağıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir korkulukları aşarak dereye uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

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