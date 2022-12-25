Video Yaşam Kağıthane’de silahlı silahlı kavga: Yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video
Kağıthane’de silahlı silahlı kavga: Yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video

Kağıthane’de silahlı silahlı kavga: Yoldan geçen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video

25.12.2022 | 12:28

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Kağıthane’de silahlı saldırganlar caddeyi savaş alanına çevirdi. Onlarca merminin sıkıldığı silahlı kavgada yoldan geçen 18 yaşındaki genç, sırtından isabet eden tek kurşunla hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Otomobille caddeye gelen bir grup, karşı tarafa silahla ateş etti. Olayda yoldan geçerken sırtına isabet eden kurşunla Ramazan Aslan (18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aslan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

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