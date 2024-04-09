Kağıthane’de sokak ortasında silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı | Video
Kağıthane’de bir grup, aralarında husumet olduğu iddia edilen kişilere silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra polis ekipleri bir süre olay yerinde imceleme yaptı. Olay yerinde 40 adet boş kovan bulundu.
Hastaneye kaldırılan O.Y. ve M.A. hayatını kaybederken, H.Y.'nin ağır yaralı S.Y.'nin ise yaralı olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların suç kayıtlarının olduğu öğrenildi Hayatını kaybeden O.Y.'nin kasten yaralama, gasp, yağma; hayatını kaybeden diğer şahıs M.A.'nın hırsızlıktan; ağır yaralı olan H.Y.'nin kasten yaralama; yaralı olan S.Y.'nin ise kasten yaralama suçlarının olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
KAĞITHANE KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Olayla ilgili Kağıthane Kaymakamlığı, "08.04.2024 günü saat 21:00 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'de meydana gelen ve karşılıklı husumet - alacak verecek meselesinden çıktığı belirlenen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, biri ağır 2 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.
Olayla ilgili yapılan ilk incelemede; hayatını kaybeden O.Y.'nin (2004) kasten yaralama, gasp, yağma suçlarından suç kaydı mevcut olduğu, hayatını kaybeden M.A.'nın (1994) hırsızlıktan suç kaydı mevcut olduğu, ağır yaralı H.Y.'nin (1986) kasten yaralama suçundan suç kaydı mevcut olduğu, yaralı S.Y.'nin (1999) kasten yaralamadan suç kaydı mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Emniyet ekiplerimizin olay yerinde yaptığı incelemede 40 boş kovan bulunmuş olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." şeklinde açıklama yaptı.
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