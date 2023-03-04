Video Yaşam Kağıthane'de sokak savaş alanına döndü; otomobile kurşun yağdırdılar, evlere de isabet etti | Video
Kağıthane'de sokak savaş alanına döndü; otomobile kurşun yağdırdılar, evlere de isabet etti | Video

Kağıthane'de sokak savaş alanına döndü; otomobile kurşun yağdırdılar, evlere de isabet etti | Video

04.03.2023 | 09:43

KAĞITHANE'de, park halindeki lüks otomobile, kimliği henüz belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Araç içinde oturan bir kişi saldırıyı yara almadan atlatırken, seken kurşunlar çevredeki evlerin duvar ve pencere camına isabet etti.

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