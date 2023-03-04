Kağıthane'de sokak savaş alanına döndü; otomobile kurşun yağdırdılar, evlere de isabet etti | Video

KAĞITHANE'de, park halindeki lüks otomobile, kimliği henüz belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Araç içinde oturan bir kişi saldırıyı yara almadan atlatırken, seken kurşunlar çevredeki evlerin duvar ve pencere camına isabet etti.