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OTOMATİK OYNAT
01:08
Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti | Video 15.08.2022 | 13:22
03:57
Kars’ta mest eden dolunay manzarası | Video 15.08.2022 | 12:15
00:16
Sancaktepe’de selde mahsur kalan motosikletliler kamerada | Video 15.08.2022 | 12:35
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D-100’de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video 15.08.2022 | 12:32
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Gazipaşa'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 15.08.2022 | 12:02
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İstanbul'da belediye otobüsünü su bastı | Video 15.08.2022 | 11:40
01:16
Aksaray'da motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video 15.08.2022 | 11:27
02:39
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Bursa’da tek ayağıyla araba süren kişiye ceza yağdı | Video 15.08.2022 | 11:13
04:14
Tekirdağ’da sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı | Video 15.08.2022 | 11:07
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Bebek sahilyolu göle döndü | Video 15.08.2022 | 11:16
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Maltepe'de yollar göle döndü araçlar mahsur kaldı | Video 15.08.2022 | 11:15
01:33
İstanbul Mali Polis sahte etiketçileri suçüstü yakaladı | Video 15.08.2022 | 11:06
00:33
Girdikleri iş yerinde ne bulduysa çalan hırsızlar yakalandı | Video 15.08.2022 | 10:11
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Meydan dayağına dönen kız kavgası kamerada | Video 15.08.2022 | 10:09
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 37 tutuklama | Video 15.08.2022 | 10:36
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Erzurum’a hasta taşıyan araç şarampole yuvarlandı | Video 15.08.2022 | 10:36
Kağıthane Seyrantepe’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Otomobillerin sular içerisinde kaldığı caddede vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.