Video Yaşam Kağıthane'de taraftar otobüsüne silahla saldıran şüpheli tutuklandı | Video
Kağıthane'de taraftar otobüsüne silahla saldıran şüpheli tutuklandı | Video

Kağıthane'de taraftar otobüsüne silahla saldıran şüpheli tutuklandı | Video

12.10.2022 | 08:44

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Kağıthane'de, İstanbul Bayburtspor 1918 SK ile Bilecik 1969 SK arasında oynanan maç sonrası stattan ayrılan Bilecikspor taraftarını taşıyan otobüse silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli tutuklandı.

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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden İstanbul Bayburtspor 1918 Spor Kulübü ile Bilecik 1969 Spor Kulübü, ligin 2'nci hafta maçında, geçen pazar günü, saat 15.00'de, Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride kapatan İstanbul Bayburtspor 1918 takımı, maçın 82'nci dakikasında durumu 3-3'e getirdi. Bilecikspor 1969 SK taraftarlarının bulunduğu kısımda maçı seyreden birkaç İstanbul Bayburtspor 1918 SK taraftarının gol sevinci yaşaması üzerine, tribünde arbede yaşandı. Rakip takım tribününde maçı seyreden Bayburtspor taraftarları dışarı atıldı.

MAÇ SONU TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ&NBSP;
Maçın İstanbul Bayburtspor 1918 SK'nın 4-3 üstünlüğü ile bitmesinin ardından Bilecik 1969 SK taraftarlarının bulunduğu tribün çıkışında, iki takım taraftarı birbirine girdi. Yaşanan kavgada, yumruk ve tekmeler havada uçuşurken, taraflar birbirine çöp kovası fırlattı. İki takım taraftarının karıştığı kavgada 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Maçı 4-3 kaybeden Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüs stattan ayrıldığı sırada, rakip takım taraftarlarından birkaç kişi, otobüsün ön ve yan camlarını taşla kırdı. Bu sırada silahlı bir kişi, ilerlemeye çalışan otobüsü hedef alarak 6 el ateş etti. Yaşanan silahlı saldırıda yaralanan olmazken, polisler ekipleri, silahlı saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

SİLAHLI SALDIRGAN TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

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