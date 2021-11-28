Kağıthane'de tek tip kıyafetli dört kişinin motosiklet hırsızlığı kamerada | Video

KAĞITHANE'de bir panelvanla sokağa gelen aynı kıyafetli 4 kişi, daha önceden keşif yaparak belirledikleri motosikleti sürükleyerek araca yükledi. Hırsızlar, geldikleri araçlarla kayıplara karıştı. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Motosiklet sahibi Ercan Yeşil ''Benim motorumu çalanlar günübirlik binmek için çalan motor heveslisi insanlar değil. Bunlar organize bir grup. Muhtemelen motosikleti parçalayacak. Parça parça perakende olarak bir şekilde eritecekler'' dedi.

Olay, Kağıthane Gürsel Mahallesi Doğandere Sokak üzerinde Perşembe gece 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir otomobil ile sokağa gelen şüphelilerden biri park halindeki motosikleti kontrol etti. Motosikletin kilidini kontrol eden şüpheli, daha sonra geldiği otomobil ile sokaktan ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra panelvan bir araçla aynı yere gelen mavi montlu ve maskeli aynı kıyafeti giyen 4 kişi, park halindeki motosikleti sürükleyerek araca koydu. Hırsızlar, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.Görüntülerde, otomobil ile sokağa gelen hırsızlardan birinin park halindeki motosikleti kontrol etmesi ve olay yerinden ayrılması görülüyor. Yapılan kontrolden bir saat sonra panelvan bir araçla aynı sokağa gelen mavi montlu ve maskeli 4 kişi etrafı kontrol ettikten sonra motosikletin yanına geliyor. Motosikletin kilidini açmadan sürükleyerek geldikleri araca yüklüyorlar. Oyun karakterli 4 kişi hızla olay yerinden ayrılıyor.Motosikleti çalınan Ercan Yeşil ''Ben akşam işten geldikten sonra eve çıktım yattım. Sabah işe gitmek için geldiğimde bir baktım motosikletim yok. İnanamadık tabii. Sonra kamera kayıtlarından araştırdık baktık ki sabah dörtte motosikletimi çalıyorlar. Ama öncesinde başka bir araçla keşfe geliyorlar. Bir kişi motorun kilitlerini kontrol ediyor. Daha sonra büyük bir minibüsle geliyorlar. Dört kişi motosikleti kaldırarak, sürükleyerek minibüse bindiriyorlar. Üç dakika içinde 300 kiloluk motosikleti kaldırıp götürüyorlar. Bunlar tam teşekküllü organize bir grup. Hepsi aynı kıyafetli, maskeli. Birbirlerine benzerlikleri olsun, tanınmasınlar diye tek tip kıyafet giymişler. Kilidi kırmadan sürükleyerek götürüyorlar. Motosiklet yaklaşık 300 kilo. Dört kişi motosikleti kaldırarak götürüyorlar. Bunlar pehlivan ayarında hırsızlar. Kişi başı 75 kilo düşüyor'' dedi.Ercan Yeşil ''Motosikletimin değeri 65 bin lira. Serbest kurye olarak çalışıyordum. Şu an hiçbir iş yapamıyorum. Zaten motosikleti de borçla almıştım. Kredi ödemesi var. Ocağımı söndürdüler. Motosikletimle çalışıp hem borcumu ödüyordum hem de geçiniyordum. Şu anda hem geçinmekte zorlanacağım. Hem de borcumu ödeyemeyeceğim. Belki de icralık olacağım'' şeklinde konuştu.Yeşil ''Benim motorumu çalanlar günübirlik binmek için çalan motor heveslisi insanlar değil. Bunlar organize bir grup. Muhtemelen motosikleti parçalayacak. Parça parça perakende olarak bir şekilde eritecekler. Yetkililere de Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Çok organize bir örgütle karşı karşıyalar. İşi biliyorlar. Görüntü vermiyorlar. Plakaları okutturmuyorlar'' dedi. Arkadaşları ile motosikletini arayan Ercan Yeşil, motosikletinin bulunmasını bekliyor.